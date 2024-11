Presidenza Lega Calcio: corsa a tre Gandini, Simonelli, Bonomi

Stando alle indiscrezioni, Umberto Gandini, Presidente della Lega Basket dal febbraio 2020 ma con un passato importante nel calcio, avrebbe un buon seguito. L'ex dirigente del Milan berlusconiano, in seguito Amministratore Delegato della Roma, si porterebbe in dote il gradimento di una decina di società. Forse anche di più.

Ricordiamo le modalità dell'elezione. Per le prime due votazioni (la prima intorno a metà dicembre, la seconda nella prima parte di gennaio), saranno necessari almeno 14 dei 20 voti per la fumata bianca. Alla terza (ipoteticamente programmata nella seconda metà di gennaio) ne basteranno 11 per ereditare la carica attualmente detenuta da Lorenzo Casini. Da qui, la sensazione che il manager varesino sia, al momento, in una posizione di forza. Ma nulla è certo: diplomazia e politica sportiva sono ancora in fase di studio.