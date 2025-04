Premio Gentleman Fair Play, i candidati della 30.esima edizione

A 18 anni si diventa maggiorenni. E noi lo siamo da tempo. A 21 si raggiunge la maturità, la consapevolezza di poter rappresentare il Fair Play nel nostro calcio. Quando poi si raggiungono i 25 anni, le cose cambiano. Cambia la responsabilità, il valore di quello che fai. Sai chi sei, Sanno chi sei. Oggi, con orgoglio e un po' di emozione, raggiungiamo un altro traguardo. Facciamo un altro passo in avanti e arriviamo a 30. Trent'anni di Premio Gentleman Fair Play. Un traguardo che vogliamo festeggiare con voi, la sera di giovedì 8 maggio 2025. Una serata di gala, una notte di calcio tra le stelle della Serie A in un cielo pieno di campioni di oggi e di ieri, di vittorie vissute insieme che hanno fatto la storia di questo Premio, dei suoi grandi valori. Il premio portato avanti con successo negli anni da Gianfranco Fasan che dichiara "È un traguardo straordinario di longevità per un Premio legato allo sport e Noi saremo sempre in campo per promuovere i VALORI POSITIVI dello sport soprattutto verso i più giovani" La serata dell'8 maggio sarà celebrata ancora una volta presso la Scuola Militare Teuliè, un'eccellenza di Milano, che ha scelto di unirsi a noi. A festeggiare i nostri primi 30 anni ci saranno ancora Massimo Caputi accompagnato nuovamente in questa ricca edizione da Laura Barriales e Giorgia Rossi. Al loro fianco giocatori, campioni, dirigenti, gente di sport. Nel corso della serata verrà premiato il giocatore Gentleman Serie A.