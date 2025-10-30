Premio De Sanctis, De Laurentiis: "Un piacere premiare Zoff"

© X
Questa mattina, presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è andato in scena il Premio De Sanctis "Sport, rispetto e legalità", un riconoscimento per celebrare atleti, dirigenti e personalità che hanno fatto dello sport e dei suoi valori una testimonianza di lealtà, correttezza e umanità.
Tra i premiati c'è anche Dino Zoff, ex portiere della Nazionale. A consegnargli il riconoscimento è stato il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, che su X ha scritto: "Un piacere premiare un grande campione come Dino Zoff per il 'Premio De Sanctis, sport rispetto e legalità'. Non dimentico che Zoff è stato il portiere del Napoli per 5 anni, oltre a essere un simbolo del calcio italiano".