Calcio

Premier League, Thiaw in panchina 90' nel pari senza reti tra Aston Villa e Newcastle

16 Ago 2025 - 15:37

E' finita 0-0 la sfida di Premier League tra Aston Villa e Newcastle valida per la prima giornata del campionato inglese. Tra i bianconeri, Tonali ha giocato titolare mentre l'altro ex Milan Thiaw si è seduto in panchina per tutti i 90 minuti. 

