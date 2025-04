Stagione da dimenticare per Ivan Juric. Dopo aver lasciato la Roma in zone tutt'altro che nobili della classifica in Serie A, il croato fallisce la propria missione in Premier League non riuscendo a salvare il Southampton. Con la sconfitta maturata per 3-1 a Londra contro il Tottenham, infatti, i Saints retrocedono in Championship a un anno dalla promozione e con 7 giornate d'anticipo. Per Juric 14 partite e solo 4 punti (una vittoria, un pareggio e 12 sconfitte).