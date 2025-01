Con un rigore a tempo scaduto il Fulham pareggia la sfida casalinga contro l'Ipswich nella gara valida per la 20ma giornata di Premier League. Ospiti in vantaggio con Szmodics al 38', pareggio su rigore di Jimenez al 69' con il Fulham che torna avanti con Delap due minuti dopo. Al 91' ancora Jimenez dal dischetto per il 2-2 finale. Il Fulham si porta a 30 punti, restando nono in classifica mentre l'Ipswich rimane terz'ultimo agganciando il Wolverhampton.