Premier League e non solo: il calcio inglese si indebita ma i fatturati sorridono

Le squadre esaminate sono le 116 che compongono le prime cinque serie, dalla Premier League alla National League. Il responso parla di un fatturato di nove miliardi di sterline (pari a 10.6 miliardi di euro). Dal 1992, anno di nascita della Premier, questa voce è cresciuta di 33 volte. Contestualmente, si è ampliato il divario tra la Serie A britannica e le categorie inferiori. Oggi il massimo campionato racchiude oltre l’80% dei nove miliardi di sterline generati dalle prime cinque divisioni. Un esempio concreto? Alla sua fondazione, un club di Premier incassava mediamente 2,7 volte quanto una società della seconda divisione. Nella stagione 2024/25, il rapporto era salito a 8,7 volte.