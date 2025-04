Premier League, al Liverpool basta un punto per il titolo

Basterà un punticino al Liverpool per conquistare il titolo n.20 raggiungendo il Manchester United, dopo un digiuno di cinque anni. L'Arsenal, che e' a -12, ha perso da tempo la speranza di rimontare e si sta concentrando, dopo avere eliminato il Real Madrid, per dare l'assalto alla finale di Champions affrontando il Psg martedi' prossimo. La squadra di Arteta ha agganciato solo alla fine il pari col Crystal Palace e ora per la capolista e' solo una formalita'. In casa ricevera' una squadra nobile ma malmessa, il Tottenham sprofondato al quintultimo posto con 18 ko in 33 gare. Tutto lascia prevedere quindi che i tifosi festeggeranno il titolo di Slot e dei due veterani Salah e Van Dijk, che hanno prolungato il contratto. Nella volata per gli altri tre posti di Champions Newcastle e Chelsea cercheranno di rispondere alla vittoria del Man City nelle sfide con Ipswich e Everton. Si disputano anche le semifinali di Fa Cup: Aston Villa favorito sul Crystal Palace mentre c'è più equilibrio tra Nottingham e Man City, alla caccia di un titolo nella sua stagione piu' deludente. Domani: 13.30 Chelsea-Everton, 16 Newcastle-Ipswich, 18.15 Crystal Palace-Aston Villa (semifinale Fa Cup). Domenica 27: 15 Bournemouth-Man United, 17.30 Liverpool-Tottenham, Nottingham-Man City (semifinale Fa Cup).