Premier, il Liverpool riacciuffa due volte il City: tra Guardiola e Klopp finisce 2-2

INGHILTERRA

Diogo Jota e Manè rispondono a De Bruyne e Gabriel Jesus: Pep mantiene un punto di vantaggio sui Reds

Resta ancora aperta la lotta per la conquista della Premier League. Nel match che avrebbe potuto decidere la corsa al titolo, finisce 2-2 tra Manchester City e Liverpool: con sette partite ancora da giocare, la squadra di Guardiola resta così al comando della classifica con un solo punto di vantaggio sui Reds secondi. Citizens avanti due volte con De Bruyne e Gabriel Jesus ma sempre ripresi dagli uomini di Klopp con Diogo Jota e Manè. afp

MANCHESTER CITY-LIVERPOOL 2-2

Gol, spettacolo ed equilibrio che resta anche nella corsa alla conquista della Premier League: tra City e Liverpool finisce 2-2 e Guardiola rimane a +1 sulla squadra di Klopp, con la lotta al titolo ancora apertissima nelle prossime sette partite da giocare. Inizio pirotecnico all’Etihad Stadium: pronti via e il City passa in vantaggio dopo appena cinque minuti con il tiro da fuori area di De Bruyne deviato in maniera decisiva da Matip. Neanche il tempo di esultare e i Reds però pareggiano subito all’11’ con Diogo Jota che batte Ederson da due passi. Due fiammate che accendono immediatamente una partita veloce ma anche fisica, al 22’ Ederson rischia di combinare un pasticcio quando sbaglia il controllo coi piedi e poi rimedia salvando sulla linea di porta, al 29’ De Bruyne va vicino alla doppietta sfiorando il palo. Passano tre minuti ed è Cancelo a rendersi pericoloso, le prove generali per il gol del City che finalmente arriva al 36’ con Gabriel Jesus, in posizione regolare (tenuto in gioco da Matip) quando sbuca alle spalle della difesa Reds e tocca in rete anticipando Alisson in uscita. Il City sembra in controllo ma anche la ripresa ha un inizio shock: passano appena 45 secondi e Manè ristabilisce la parità su assist al bacio di Salah. L’inerzia passa dalla parte del Liverpool, la reazione dei Citizens arriva solo al 61’ quando Van Dijk respinge un tiro di Gabriel Jesus ad Alisson battuto. Al 63’ ancora il City all’attacco ma il momentaneo 3-2 di Sterling viene annullato dal Var per fuorigioco, poi nei minuti finali Mahrez ha la doppia grande occasione: prima sfiora il palo su punizione, poi si mangia il gol-vittoria a tu per tu con Alisson in pieno recupero. Adesso per entrambe in arrivo il ritorno dei quarti di finale di Champions e poi sabato prossimo ancora scontro diretto nella semifinale di FA Cup.

LE ALTRE PARTITE

Passo falso del West Ham che reduce dalle fatiche di Europa League cade 2-0 in casa del Brentford e dice praticamente addio alle speranze di quarto posto. Per Eriksen e compagni invece un bel passo in avanti verso una salvezza ormai quasi certa. Nella lotta per non retrocedere, va al Norwich lo scontro diretto contro il Burnley: 2-0 per i canarini che, ancora ultimi, si regalano ancora qualche speranza. Burnley terzultimo a quattro punti dalla salvezza. Infine vittoria 2-1 per il Leicester sul Crystal Palace, due squadre a metà classifica e senza più obbiettivi in questa Premier League.