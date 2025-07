Preliminari Champions: il Fenerbahce di Mourinho trova il Feyenoord

José Mourinho guiderà il suo Fenerbahce contro il Feyenoord nel terzo turno preliminare di Champions League. Lo ha stabilito il sorteggio effettuato oggi a Nyon. Il Fenerbahce, secondo classificato nel campionato turco, giocherà l'andata a Rotterdam il 5 o il 6 agosto e ospiterà il ritorno a Istanbul il 12 agosto. La vincente accederà ai playoff di qualificazione ad agosto, con in palio un posto nella redditizia fase a gironi a 36 squadre. Negli altri accoppiamenti tra squadre che non hanno vinto il proprio campionato, il Benfica affronterà il Nizza e la vincente del secondo turno preliminare tra Salisburgo e Brann se la vedrà con il Club Brugge. Benfica e il Salisburgo hanno iniziato la loro stagione europea in anticipo dopo essere tornati dalla Coppa del Mondo per Club Fifa negli Stati Uniti solo da qualche settimana. La stagione del Benfica si è conclusa il 28 giugno, perdendo agli ottavi contro il Chelsea, futuro campione, e il Salisburgo ha giocato fino al 26 giugno nella fase a gironi. Anche nelle qualificazioni per le squadre non campioni, la vincente tra Rangers e Panathinaikos accederà al torneo per affrontare il Viktoria Plzen o il Servette. Le partite del secondo turno preliminare si concluderanno il 30 luglio.