"Da lontano non posso dare spiegazioni sul Napoli, ma ad inizio stagione possono esserci degli scompensi. Voglio dire, però, che la squadra è forte, molto competitiva, rinforzata dal mercato estivo e con un anno in più con Ancelotti in panchina. La Juve è sempre considerata favorita, poi ci sono Napoli e Inter, proprio i nerazzurri sembra abbiano fatto passi avanti grazie al contributo di Antonio Conte". Lo ha detto l'ex ct della nazionale Cesare Prandelli a proposito della squadra di Ancelotti e della lotta scudetto. "In Italia bisognerebbe investire di più sui giovani e non parlo solo di risorse economiche, come succede all'estero dove sin da giovani sono abituati a prendersi responsabilità - ha aggiunto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli - Il progetto di Roberto Mancini per la Nazionale di puntare sui giovani di talento, credo possa essere vincente ed i fatti gli stanno dando ragione. Balotelli? Se trova continuità, non vedo perché Mancini non debba convocarlo".