Un anno fa l’Ajax lo scaricava su WhatsApp, oggi è l’erede di CR7: chi è Carlos Forbs
Dopo l'addio alla nazionale del 5 volte Pallone d’Oro, il nuovo numero 7 ha lasciato subito il segno: primo gol col Portogallodi Redazione Sportmediaset
Per oltre vent’anni, il numero 7 della Nazionale portoghese non è stato una semplice cifra stampata su una maglia, ma un’istituzione intoccabile incarnata da Cristiano Ronaldo: 234 presenze, 146 gol e un’intera generazione cresciuta nel mito delle sue prodezze. Dopo il ritiro internazionale di CR7, raccogliere un’eredità così ingombrante sembrava un’impresa proibitiva per chiunque. Eppure, il calcio sa scrivere sceneggiature imprevedibili: il nuovo proprietario di quella maglia è Carlos Forbs, un esterno offensivo di 22 anni che, appena dodici mesi fa, veniva messo alla porta dall'Ajax con un freddo messaggio su WhatsApp...
La consacrazione è arrivata nella notte del 17 novembre a Cardiff, nell’ultima giornata del girone di Nations League contro il Galles. Dopo il pesante ko per 4-1 subito tre giorni prima contro la Danimarca, il Portogallo del nuovo commissario tecnico Jorge Jesus aveva bisogno di una scossa per blindare il primo posto e l’accesso ai quarti di finale. In una partita vibrante, ferma sul 2-2 dopo le reti di Bruno Fernandes, Brooks, Thomas e Pedro Neto, Jesus ha deciso di giocarsi la carta Forbs al 59’, inserendolo al posto di Francisco Trincão con una consegna precisa: puntare l'uomo e spaccare la partita con la sua velocità.
Sono bastati appena undici minuti. Al 70’, approfittando di un colpo di testa impreciso di Cabango, Forbs ha arpionato il pallone sulla corsia di destra, ha puntato l'area saltando secco Ben Davies e ha lasciato partire un mancino incrociato nell'angolo lontano. Un gol pesantissimo, il primo in nazionale maggiore alla terza presenza, che ha regalato ai lusitani il definitivo 3-2 (difeso con i denti anche dopo l'espulsione di Pedro Neto) e la prima vittoria dell'era post-Ronaldo.
Dalle origini a Sintra all’addio amaro all’Ajax
La traiettoria di Carlos Forbs è una storia di talento precoce, sacrifici e rivincite. Nato il 19 marzo 2004 a Sintra, alle porte di Lisbona, in una famiglia originaria della Guinea-Bissau, muove i primi passi tra futsal e calcio a undici nel NADC Sintra prima di essere notato, a nove anni, dallo Sporting Lisbona, lo stesso vivaio che aveva lanciato il suo idolo Cristiano Ronaldo. A dieci anni si trasferisce con la famiglia in Inghilterra ed entra nell'Academy del Manchester City. Pur senza esordire in prima squadra con Pep Guardiola, nelle giovanili dei Citizens diventa devastante: nella stagione 2022/23 trascina l'Under 21 alla vittoria della Premier League 2 con numeri fuori dal comune (29 gol e 18 assist in 33 partite), vincendo sia il titolo di capocannoniere sia il premio di miglior giocatore del campionato, oltre a brillare in Youth League e a raggiungere la finale dell'Europeo Under 19 con il Portogallo.
Nell'estate del 2023 sembra pronto per il grande salto: l'Ajax investe 14 milioni di euro (più 5 di bonus) per portarlo ad Amsterdam. Proprio in Olanda compie una scelta personale significativa, decidendo di abbandonare il cognome paterno Borges per scendere in campo con quello della madre, Forbs, esaudendo un suo desiderio. Sul campo, però, le cose non girano: complici le difficoltà generali dei Lancieri, non trova continuità. Nemmeno il prestito in Premier League al Wolverhampton nella stagione 2024/25 serve a rilanciarlo. Al rientro in Olanda, nell’estate 2025, arriva la doccia gelata raccontata dal quotidiano Diário de Notícias: la dirigenza dell'Ajax gli comunica tramite WhatsApp che è fuori dal progetto.
La rinascita in Belgio e il peso del "nuovo" 7
A credere nuovamente in lui è il Club Brugge, che lo acquista per circa 6 milioni di euro facendogli firmare un contratto fino al 2029. In Belgio, libero di esprimere il proprio estro nell'uno contro uno e le sue accelerazioni brucianti, Forbs ritrova sorriso e centralità: chiude l'annata 2025/26 con 51 presenze, 11 gol e 11 assist, confermandosi ad alti livelli anche nell'avvio della stagione successiva con 3 reti e 5 assist in campionato e 2 gol e 2 assist in Champions League. Prestazioni che gli erano già valse il debutto con il Portogallo il 16 novembre 2025 (nel 9-1 contro l'Armenia che aveva sancito la qualificazione al Mondiale 2026) e che hanno convinto Jorge Jesus a consegnargli la maglia più ambita.
Per celebrare l'eredità di Cristiano Ronaldo, la Federazione portoghese ha persino modificato il font del numero 7, aggiungendo un segno grafico che lo attraversa in omaggio all'ex capitano. Sui social è già spopolato con ironia il soprannome "CF7", ma il diretto interessato tiene i piedi ben piantati per terra: "Non direi che sia un peso, è un numero speciale e benedetto. Sono molto orgoglioso di rappresentarlo e spero di continuare a indossarlo e segnare tanti gol", ha dichiarato a fine gara, smorzando subito i paragoni ingombranti: "Il soprannome è solo uno scherzo, la cosa più importante era la vittoria. Voglio solo continuare a lavorare duro con il Brugge e con la Nazionale".
Sostituire una leggenda come Cristiano Ronaldo in una sola notte è impossibile, ma per chi ha saputo trasformare un messaggio di scarto su un telefono nel trampolino verso la maglia del proprio idolo, il futuro è appena cominciato...