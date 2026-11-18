Per celebrare l'eredità di Cristiano Ronaldo, la Federazione portoghese ha persino modificato il font del numero 7, aggiungendo un segno grafico che lo attraversa in omaggio all'ex capitano. Sui social è già spopolato con ironia il soprannome "CF7", ma il diretto interessato tiene i piedi ben piantati per terra: "Non direi che sia un peso, è un numero speciale e benedetto. Sono molto orgoglioso di rappresentarlo e spero di continuare a indossarlo e segnare tanti gol", ha dichiarato a fine gara, smorzando subito i paragoni ingombranti: "Il soprannome è solo uno scherzo, la cosa più importante era la vittoria. Voglio solo continuare a lavorare duro con il Brugge e con la Nazionale".