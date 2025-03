Polemica Francia per Ramadan in Angers-Monaco, Federcalcio frena

La Federcalcio francese (FFF) ha negato che la partita di Ligue 1 di sabato scorso tra Angers e Monaco sia stata interrotta per permettere ai giocatori di rompere il digiuno del Ramadan, mentre alcuni politici di destra e di estrema destra hanno denunciato che questa partita è stata "un attacco alla laicità". "I giocatori hanno approfittato di un'interruzione del gioco quando un giocatore si è infortunato per mangiare", ha dichiarato un portavoce della FFF, che vieta qualsiasi interruzione durante una partita per motivi religiosi, a differenza della Uefa e della Premier League inglese, che consentono ai giocatori che lo desiderano di interrompere il digiuno del Ramadan durante una partita. La partita è stata interrotta al 13' dall'arbitro Willy Delajod dopo che Himad Abdelli dell'Angers si è infortunato, per permettere che venisse soccorso. Diversi giocatori di entrambe le squadre hanno approfittato di questa pausa per sfamarsi con degli integratori e per bere, e ciò ha provocato l'indignazione di alcuni politici. "Partita di calcio interrotta a causa del Ramadan: inaccettabile. Invece di sostenere l'uso del velo nello sport, il ministro dello Sport dovrebbe garantire il rispetto della laicità", ha scritto Laurent Wauquiez, leader dei deputati di Les Républicains, su X. Da parte sua, l'eurodeputato di LR François-Xavier Bellamy ha dichiarato a Sud Radio che "Questo è un vero momento di rottura con il nostro progetto francese", arrivando a vedervi "un desiderio di dividere e fratturare la comunità nazionale, che proviene in particolare dall'agenda islamista" e mettendo in guardia contro "l'ingresso dell'islamismo nel mondo dello sport". Il deputato del RN per la Somme, Matthias Renault, ha inviato una lettera alla FFF e ha dichiarato su X che l'interruzione della partita "ha violato il principio di neutralità e laicità in vigore su un campo di calcio".