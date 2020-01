Pogba si opera alla caviglia: "Ora mi serve un taglio di capelli"

Intervento riuscito per Paul Pogba. Il francese si è fatto operare alla caviglia infortunata e adesso dovrà stare fuori un mese. Il centrocampista del Manchester United, però, non pare aver perso il suo buonumore. "Tutto è andato bene. Sono ancora vivo, questa è una buona notizia. Non so dove mi trovo. A Manchester? A Parigi? In Guinea? No, non sono ubriaco. Hanno messo qualcosa nel braccio e mi hanno detto di pensare a cose belle... Di sicuro ho bisogno di un taglio di capelli”, ha detto in alcuni video social.