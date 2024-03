Pogba, offerta di una squadra russa: "Vieni a giocare da noi"

Mentre Paul Pogba lotta ancora per vedersi ridotta la squalifica di 4 anni per doping (il suo entourage ha promesso di ricorrere in appello presso il Tribunale arbitrale dello sport di Losanna), il club russo dei Broke Boys ha cercato di sfruttare l'occasione per far parlare di sé e proporre al centrocampista, ancora sotto contratto con la Juventus, di giocare per loro. "Ma lui ha gentilmente rifiutato" ha ammesso il ds Artjom Chatjaturjan. Risposta più che comprensibile visto che i Brokye Boys fanno parte della Media Football League, un campionato russo, nato nel 2022 e non affiliato alla Federcalcio, in cui giocano celebrità come attori e influencer.