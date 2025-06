Monaco, Pogba si presenta e lancia una frecciata alla Juve: "Sono pronto dopo due anni di solitudine"

Dopo l'annuncio ufficiale del suo ingaggio sono arrivate anche le prime parole di Paul Pogba come nuovo calciatore del Monaco. Il francese, che nella prossima stagione tornerà a giocare dopo lo stop per il caso doping, non ha risparmiato una frecciatina alla Juventus, con cui ha rescisso il contratto nel novembre 2024: "Ci sono delle fasi - ha spiegato l'ex bianconero presentandosi ai canali ufficiali del club -. La prima è quella di ritrovare il giusto feeling, quella sensazione di essere in campo. Poi tornare nella migliore forma possibile per aiutare la squadra al meglio delle mie possibilità. Certo, stare da solo per due anni... Allenarsi da solo non è la stessa cosa che stare in gruppo. Ci sarà un programma personalizzato per ritrovare il giusto feeling. Io comunque mi sento bene, sono ottimista e super determinato. Non vedo l'ora di stare in gruppo, di giocare, di tornare in campo".