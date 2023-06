Chiesta l'archiviazione per la Juve: nessuna falsa fatturazione

Novità sul fronte plusvalenze . Come riporta Tuttosport, è caduta l’accusa di fatture inesistenti in riferimento alle "operazioni foriere di plusvalenze fittizie" per gli dirigenti della Juventus . Questa la motivazione della Procura di Torino circa la richiesta di archiviazione per Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Fabio Paratici, Marco Re, Stefano Bertola e Stefano Cerrato.

"È emersa la finalità prevalentemente bilancistica e non fiscale delle operazioni di scambio contestate. Queste operazioni risultano neutre, 'a somma zero', sotto il profilo finanziario, tese solo a consentire di registrare un ricavo immediato, spalmando i costi negli anni successivi", ha dichiarato la Procura di Torino. E allora "anche ritenendo artificiali i valori contrattuali, la Juventus non ha avuto alcun concreto vantaggio fiscale da queste operazioni". Da quel che è emerso dalla Procura, lo scambio sarebbe consistito nell’acquistare e cedere calciatori senza scambio di denaro "al fine di celare l’erosione del capitale sociale e raggiungere gli obiettivi imposti dal Financial Fairplay". È perciò caduto uno dei quattro capi d'imputazione, che sono: false comunicazioni sociali di società quotata in borsa (per i bilanci 2019/20/21), ostacolo agli organi di vigilanza, false fatturazioni e manipolazione del mercato.

Il ruolo dei sindaci

I tre ex "sindaci" della Juventus erano del tutto all'oscuro delle manovre stipendi, delle side letter (le scritture private non inserite nel contratto), o della celebre carta segreta di Cristiano Ronaldo da 19 milioni di euro. La Procura di Torino ha perciò chiesto e ottenuto l’archiviazione per i tre ex componenti del collegio sindacale. Nè dai documenti in sequestro, come le mail, nè dalle intercettazioni, è emerso il minimo coinvolgimento dei sindaci nelle condotte illecite descritte, con riguardo alla seconda manovra stipendi è emersa chiaramente la volontà dei dirigenti juventini di non rendere pubblico alcunché in ordine alle trattative con i giocatori", scrivono i pm. Non vi sono elementi quindi "per addebitare al collegio il 'segmento' di falso in bilancio che deriva dalle manovre stipendi, operazioni 'correttive' addebitabili all’organo amministrativo della società".