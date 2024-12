Plusvalenze: 200 richieste parte civile nel processo Juventus

In attesa dell'udienza del prossimo 27 gennaio, sono state presentate 200 richieste di ammissione, come parti civili, nel processo relativo alle plusvalenze ed alla cosiddetta 'manovra stipendi', dove sono imputati i vertici della Juventus. Tra le parti civili, che hanno chiesto di essere ammesse a processo c'è anche la Consob, le associazioni dei consumatori, gli azionisti e alcuni fondi di investimento. Indagati nell'ambito del procedimento, ci sono l'ex presidente Andrea Agnelli, l'ex vice Pavel Nedved e gli ex dirigenti Maurizio Arrivabene e Fabio Paratici. Le accuse a vario titolo, sono quelle di aggiotaggio, ostacolo alla vigilanza e false fatturazioni. Le prossime udienze, dopo quella del 27 gennaio si terranno a febbraio e marzo 2025.