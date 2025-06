Playout Serie B, la Sampdoria avvia la prevendita

La Sampdoria è pronta a scendere in campo domenica sera nel match d'andata dei tormentati play out in programma contro la Salernitana, annunciato oggi in modo ufficiale dalla Lega B. In attesa di capire le prossime mosse della società campana, i liguri hanno annunciato sul proprio sito ufficiale l'inizio della prevendita che si aprirà alle 15 di oggi. Nel comunicato la Sampdoria, visto anche i tempi stretti causati dai vari ricorsi in tribunale, invita la tifoseria per evitare lunghe code a utilizzare l'acquisto online, una modalità che prevede anche sconti. Intanto nessun allarme per il prato del Ferraris, oggetto di lavori: da oggi inizierà la posa del nuovo manto erboso e sarà pronto tra venerdì sera e sabato mattina. Si tratta di una superficie con una base sintetica, questo permetterà di poterlo utilizzare già domenica sera senza problemi di tenuta. Intanto la squadra di Alberico Evani continua la preparazione nel quartier generale di Bogliasco col tecnico che sta cercando di recuperare alcuni giocatori tra cui Niang che ha avuto un problema muscolare.