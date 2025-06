Ternana-Pescara 0-1 (0-0) nella finale di andata dei play off della Serie C. Gol di Letizia in avvio di ripresa. Ternana in dieci già al 12' pt per l'espulsione (rosso diretto) a Vallocchia, entrato duramente su un avversario. La partita di ritorno è in programma sabato allo stadio Adriatico di Pescara (calcio d'inizio alle 21.15).