Playoff Champions League: vincono Bodo e Copenhagen, pari tra Rangers e Psv

CHAMPIONS LEAGUE

Successi per le squadre nordiche su Dinamo Zagabria (1-0) e Trabzonspor (2-1), tutto aperto anche nel 2-2 del big match

© Getty Images Iniziate le gare di andata dei preliminari di Champions League, chi passa il turno parteciperà alla fase a gironi (sorteggio il 25 agosto). Ancora tutte aperte le sfide. Il Trabzonspor resta in vita nonostante il ko 2-1 a Copenhagen dopo essere stato sotto di due reti. Tutto da decidere anche tra Rangers e PSV dopo lo spettacolare 2-2 di Glasgow. Incertezza tra Bodo/Glimt e Dinamo Zagabria con la vittoria 1-0 dei norvegesi.

BODO GLIMT-DINAMO ZAGABRIA 1-0

Basta un gol di Pellegrino al 37’ al Bodo/Glimt per avere la meglio in casa sulla Dinamo Zagabria. Una vittoria che lascia ancora tutto aperto nella sfida di ritorno in Croazia, dove la squadra di Cacic proverà a sovvertire le gerarchie e conquistare un posto ai gironi.

COPENHAGEN-TRABZONSPOR 2-1

Il Trabzonspor riapre il discorso qualificazione nel finale dopo essere stato sotto di due reti. Occasione sprecata per i danesi che avrebbero potuto ipotecare il passaggio del turno: al doppio vantaggio dei padroni di casa firmato da Claesson (9’) e Lerager (48’), risponde Bakasetas a dieci minuti dalla fine.

RANGERS-PSV 2-2

Equilibrio e spettacolo nel big match di questi preliminari. Sangare porta avanti gli ospiti al 37’, Colak e Lawrence ribaltano il risultato tra la fine del primo tempo e il 70’, al minuto 78’ però arriva l’insperato 2-2 olandese.