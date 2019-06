Platini rilasciato a tarda notte: "Molto rumore per nulla"

19/06/2019

Michel Platini è stato rilasciato a tarda notte dopo essere stato fermato e interrogato a Nanterre, in Francia. All'uscita dal commissariato, accompagnato dal suo legale, l'ex presidente dell'Uefa si è limitato a dire: "Molto rumore per nulla, ancora non capisco cosa c'entro in questa storia". Per Platini si parlava di una possibile accusa di corruzione per l'assegnazione dei Mondiali di calcio 2022 al Qatar.

IL COMUNICATO DI PLATINI

"Michel Platini, dopo essere stato ascoltato come testimone l’anno scorso nel quadro della stessa inchiesta, nella giornata di oggi è stato messo in regime di custodia cautelare solo per ragioni tecniche. Platini non ha assolutamente niente da rimproverarsi e afferma di essere totalmente estraneo ai fatti. Non si tratta in alcun modo di un arresto ma viene ascoltato come testimone, in una condizione voluta dagli inquirenti che permette di evitare che le persone ascoltate possano accordarsi fuori dalla procedura".