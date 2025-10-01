Rabbia Pisa per il mancato rigore contro la Fiorentina: "In evidente disaccordo con le spiegazioni di Rocchi"

"Durante l'ultima giornata del campionato di Serie A il Pisa si è trovato, suo malgrado, ancora protagonista (sette giorni dopo l'episodio di Napoli) di un nuovo capitolo della 'giurisprudenza' arbitrale per quanto riguarda l'interpretazione dei tocchi di mano-braccia nell'area di rigore. Come ogni martedì, a 'Open Var', abbiamo ascoltato con grande attenzione le spiegazioni regolamentari di Gianluca Rocchi, il designatore della Can di Serie A e B. Il Pisa SC prende atto delle delucidazioni fornite e ritiene che queste, provenendo da un Organo Ufficiale e rappresentando dimostrazione di apertura al dialogo e alla trasparenza, vadano accettate e rispettate, in linea con lo stile del nostro Club. Nonostante ciò, pur avendo ascoltato con grande attenzione le argomentazioni, nel rispetto dei ruoli e delle competenze, ci troviamo in evidente disaccordo".