Pisa, mano fratturata per Albiol: salta la Lazio

Frattura scomposta del quinto metacarpo della mano sinistra per il difensore del Pisa Raul Albiol: salterà il match di giovedì all'Arena contro la Lazio. Lo rende noto il club nerazzurro precisando che in seguito all'infortunio rimediato nel primo tempo della gara di venerdì scorso contro il Milan, il giocatore è stato operato "dall'equipe del dottor Alberto Guardioli ed è perfettamente riuscita". Albiol, prosegue la nota della società, "riprenderà il lavoro sul campo, con un tutore protettivo, già nei prossimi giorni". Se non vi saranno ulteriori intoppi, dunque, l'ex campione del mondo potrebbe tornare a disposizione del tecnico Gilardino già dalla gara successiva contro il Torino.