Calcio

Pisa, i convocati di Gilardino: out anche Toure

22 Set 2025 - 14:30
© IPA

© IPA

Alberto Gilardino, allenatore del Pisa, ha ufficializzato la lista dei convocati in vista della sfida di stasera contro il Napoli. Oltre agli infortunati Stengs e Denoon, sarà indisponibile anche Traore, che ha ottenuto un permesso per stare vicino alla moglie in procinto di partorire. 

I convocati:

Portieri: Semper, Nicolas Andrade, Scuffet

Difensori: Angori, Caracciolo, Canestrelli, Cuadrado, Esteves, Calabresi, Albiol, Lusuardi, Bonfanti

Centrocampisti: Marin, Leris, Hojholt, Akinsanmiro, Aebischer, Vural, Piccinini

Attaccanti: Meister, Tramoni, Nzola, Moreo, Lorran

16:10
Inchiesta Prisma, Agnelli: "Patteggiamento scelta sofferta, ma giusta"
15:29
Caso Juve: Gup Roma dà ok a patteggiamento ex vertici club
15:02
Ekitike: "La concorrenza non mi fa paura, voglio prendermi il Liverpool e la Francia"
14:31
Inchiesta Prisma, ex vertici Juve pattegiano pena
14:30
Pisa, i convocati di Gilardino: out anche Toure