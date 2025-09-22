Pisa, i convocati di Gilardino: out anche Toure

© IPA
Alberto Gilardino, allenatore del Pisa, ha ufficializzato la lista dei convocati in vista della sfida di stasera contro il Napoli. Oltre agli infortunati Stengs e Denoon, sarà indisponibile anche Traore, che ha ottenuto un permesso per stare vicino alla moglie in procinto di partorire.
I convocati:
Portieri: Semper, Nicolas Andrade, Scuffet
Difensori: Angori, Caracciolo, Canestrelli, Cuadrado, Esteves, Calabresi, Albiol, Lusuardi, Bonfanti
Centrocampisti: Marin, Leris, Hojholt, Akinsanmiro, Aebischer, Vural, Piccinini
Attaccanti: Meister, Tramoni, Nzola, Moreo, Lorran
