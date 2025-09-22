Inchiesta Prisma, Agnelli: "Patteggiamento scelta sofferta, ma giusta"

"La decisione di avanzare la richiesta di applicazione della pena, sospesa, priva di effetti civili e di sanzioni accessorie, senza riconoscimento di responsabilità, quindi coerente con la mia posizione di innocenza, è stata indubbiamente molto sofferta". È il commento di Andrea Agnelli al via libera ai patteggiamenti per gli ex vertici della Juventus nell'ambito dell'inchiesta 'Prisma'. "Dopo aver a lungo riflettuto, sono però convinto che rappresenti la scelta più opportuna", aggiunge Agnelli: "Il mio amore per la Juventus resta totale e immutato, così come il mio legame con l'Italia e, in particolare, con Torino".