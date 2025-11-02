Pisa, Gilardino: "Poche squadre faranno punti in casa del Toro"

Il Pisa ha rimandato ancora l'appuntamento con la prima vittoria in campionato dopo essere stato avanti di due gol contro il Torino: "Nei primi 35 minuti abbiamo lavorato da squadra vera, poi sono venute fuori le qualità del Toro - commenta il tecnico Alberto Gilardino - ma devo dire bravi ai miei ragazzi perché non era facile fare un secondo tempo così dopo i due gol subiti nel finale: non so quante squadre riusciranno a fare punti in questo stadio". I toscani sono stati trascinati dalla doppietta di Moreo, che però è uscito dopo poco più di un'ora: "Aveva speso tanto e aveva anche preso una botta, ho preferito preservarlo e ho inserito Nzola perché avevamo bisogno delle sue caratteristiche" la spiegazione del cambio.