Pisa, Gilardino: "A Napoli giocheremo senza paura"

"Dobbiamo avere grandissima fiducia per affrontare i campioni d'Italia. Sappiamo cosa stanno facendo con Conte. Nel nostro vocabolario la parola paura non esiste". Lo ha detto l'allenatore del Pisa, Alberto Gilardino, alla vigilia della gara di domani contro il Napoli precisando che i nerazzurri toscani però dovranno "essere al 100% mantenendo grandissima compattezza". Il tecnico assicura che durante la preparazione estiva la sua squadra si è preparata "per affrontare questo tipo di partite e dobbiamo andare in campo con grande fiducia, dirò ai ragazzi di avere la consapevolezza di andare a Napoli e dar tutto quello che abbiamo". Il Pisa però deve fare i conti con l'infermeria: il centrocampista olandese Calvin Stenge arrivato negli ultimi giorni di mercato rischia un lungo stop. "Temo - ammette Gilardino - che sia un infortunio muscolare piuttosto grave. E che i tempi di recupero saranno abbastanza lunghi". Il tecnico ha parlato anche dell'altro nuovo acquisto, il brasiliano Lorran, spiegando che "gli serve ancora un po' di tempo e di adattamento ma è un giocatore molto utile per noi. Però è presto per dire quando sarà pronto". Infine, l'ex di giornata, Albiol: "Devo preservarlo - conclude Gilardino - ma per noi è fondamentale già durante la settimana e nello spogliatoio per il percorso di crescita. Su di lui però devo fare attente valutazioni, sia per non incorrere in infortuni sia per poterlo portare a una forma importante che lo faccia giocare con continuità. Ne terrò conto per domani e sicuramente per la gara di Coppa".