Pisa a Torino col turnover per continuare a fare punti

31 Ott 2025 - 23:37

A Torino contro i granata mister Gilardino farà turn over, ma il suo Pisa, ha assicurato il tecnico nerazzurro, subito dopo il pareggio di ieri sera contro la Lazio, "ha margini di miglioramento e ha aumentato la consapevolezza" per continuare a fare punti e centrare il quarto risultato utile consecutivo. Torneranno tra i titolari Akinsanmiro e Leris, chance per Albiol che potrebbe giovare con un tutore dopo l'infortunio a una mano e spazio dall'inizio forse anche per Hojholt. In attacco potrebbe trovare una maglia da titolare anche Meister accanto a Zola. Possibilità a centrocampo anche per Vural che potrebbe partire dall'inizio per far tirare un po' il fiato a Marin. 

