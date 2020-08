Pioli ritrova Ibra: Zlatan sbarca a Milano

Zlatan Ibrahimovic è pronto a riabbracciare il Milan. Lo svedese è atteso in queste ore a Milano per firmare l'annunciato rinnovo di contratto con i rossoneri e mettersi poi a disposizione di Stefano Pioli aggregandosi ai compagni per cominiciare la preparazione. Lo sbarco di Zlatan a Linate, probabilmente nel tardo pomeriggio, è pressoché certo anche se la notizia non è stata ancora confermata e non è possibile escludere del tutto che l'arrivo in Italia possa slittare di 24 ore. Un dettaglio che non preoccupa minimamente i rossoneri dopo giorni di trattativa con Raiola per raggiungere un accordo che era meno scontato di quanto potesse sembrare.