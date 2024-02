Pioli non si fida del Rennes: "Vantaggio meritato, ma stiamo attenti. Critiche normali, non c'è problema"

VERSO RENNES-MILAN

Il tecnico emiliano ha parlato dal Roazhon Park: "Siamo preparati a un inizio importante dei francesi. Turnover? Devo gestire 5 partite in 15 giorni e analizzo i dati"

La brutta sconfitta con il Monza non ha cancellato la voglia di fare bene in casa Milan. La squadra rossonera deve svoltare subito pagina considerato che alla finestra vi sono le sfide con Rennes e Atalanta. Al Roazhon Park i rossoneri partono dal 3-0 dell'andata a San Siro, ma Pioli non si fida: "Alla squadra ho detto che il vantaggio è meritato, ma la qualificazione non è decisa. Ci aspettiamo un Rennes aggressivo dall'inizio e dovremo lavorare da squadra". In Francia Pioli cambierà ancora la formazione iniziale: "Si tratta di gestire il gruppo che affronta 5 partite in 15 giorni, analizziamo i dati e facciamo le scelte. Critiche? Normali quando non arriva il risultato, ma non c'è problema".

LE PAROLE IN CONFERENZA STAMPA

"Abbiamo analizzato lunedì la partita col Monza, poi ci siamo concentrati su questa sfida perché ci siamo presi un vantaggio meritato, ma la qualificazione non è ancora raggiunta. Dovremo lavorare da squadra dall'inizio alla fine perché il Rennes è una buona squadra - ha commentato Pioli dal Roazhon Park -. Ci aspettiamo qualcosa di diverso rispetto all'andata, ma non sappiamo se nelle posizioni o nell'atteggiamento. Sicuramente proveranno a iniziare forte, siamo preparati".

A differenza della sfida contro i brianzoli il tecnico rossonero dovrebbe riproporre diversi titolari pur continuando nelle rotazioni: "Si tratta di gestire un gruppo che affronterà 5 partite in 15 giorni e io faccio le scelte per ogni singola partita. Quelle di Monza erano dettate dai dati che avevamo raccolto rispetto alla condizione dei miei giocatori e farò così anche qui a Rennes, poi con l'Atalanta. I ragazzi stanno tutti bene, abbiamo avuto un giorno in più per riposare e tutti sono in condizione di poter giocare".

KALULU E TOMORI VERSO IL RECUPERO

Proprio in vista della sfida di campionato contro l'Atalanta Stefano Pioli avrà finalmente a disposizione Pierre Kalulu e Fikayo Tomori che andranno a rafforzare la linea difensiva, spesso in difficoltà negli ultimi incontri.

"Kalulu e Tomori era tanto tempo che non si allenavano con noi. Recuperarli sarà molto importante. C'è la felicità di averli nuovamente in gruppo" ha spiegato il tecnico rossonero ai microfoni di Milan Tv che ha sottolineato come i due difensori "non saranno a disposizione con noi, ma vediamo per domenica".

Guardando al ritorno dei play-off di Europa League Pioli predica calma al fine di evitare possibili trappole: "È chiaro che ci siamo presi un buon vantaggio nella partita d'andata, ma non possiamo considerarla finita. Il Rennes è una squadra che sta bene, è una squadra di qualità, una squadra veloce. Non alzerà bandiera bianca facilmente. Proveranno a rimontare. Siamo solamente concentrati su quello che dobbiamo fare per raggiungere il passaggio del turno. Dovremo gestire bene cercando di colpire gli avversari".

Dopo una striscia molto positiva a inizio 2024, la sconfitta di Monza ha fatto piovere nuove critiche intorno a Pioli che le ha incassate: "Va bene tutto, noi lavoriamo per ottenere risultati e se non arrivano, soprattutto quando alleni una grande squadra, vieni criticato. Non c'è problema".