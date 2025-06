Pio Esposito e il futuro: "Voglio fare come oggi, sfruttare ogni occasione"

"Sono veramente orgogliosissimo di quanto fatto in questa partita, non ho ancora realizzato il tutto. Quando ho visto la palla entrare è stato scioccante, non riuscivo a crederci. Sono contento per la prestazione personale ma anche della squadra, abbiamo fatto una grande partita, volendo e conquistando il passaggio del turno. Un orgoglio veder arrivare i frutti del lavoro di questi anni". Pio Esposito ha vissuto una notte da sogno contro il River Plate e ai microfoni di Sportmediaset non nasconde l'emozione: "Chivu mi chiede di proteggere palla e far salire la squadra sono le mie caratteristiche principali, mi piace quando i difensori la mettono sul fisico. Forse è anche meglio. Il mister mi chiede di sfruttare le mie doti e stasera ci sono riuscito. Con compagni così però diventa tutto più facile. Ringrazio e ringrazierò sempre il mister per questa seconda, grandissima possibilità".