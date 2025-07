Pin, il sindaco di Firenze: "Una bandiera, legame autentico con la città"

"Esprimiamo cordoglio per la notizia della scomparsa di Celeste Pin. Ha avuto un legame autentico con Firenze, è stato una bandiera per la Fiorentina. Lascia un vuoto nella nostra città, ci stringiamo in un abbraccio alla famiglia". E' quanto afferma in una nota Sara Funaro, sindaco di Firenze, in ricordo dell'ex giocatore della Fiorentina Celeste Pin, trovato morto oggi nella sua abitazione. "Mancherà a tutti noi", ha aggiunto l'assessore allo sport Letizia Perini. "Ha continuato a dare tanto alla città - ha sottolineato -, allenando bambini e ragazzi con immutata passione per il pallone".