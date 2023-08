Pier Silvio Berlusconi: “Serata emozionante. Grande affetto per mio padre”

"Questa serata per noi è davvero emozionante, mio papà era un grande uomo di sport, ha sempre amato il suo Milan e il suo Monza, ci ha abituato a dei miracoli e questa è una cosa bella che non va dimenticata e questa sera, tante emozione nel cuore ma come ha detto lei l'affetto della gente è una delle sensazioni più belle". Così Pier Silvio Berlusconi in esclusiva ai microfoni di Mediaset prima della gara tra Monza e Milan, valida per il Trofeo Silvio Berlusconi.