Pescara: lesione al menisco per Kraja, Brosco in dubbio

Tegola per il tecnico del Pescara Silvio Baldini alla vigilia della gara di Carpi. Il trainer abruzzese dovrà infatti fare a meno del centrocampista Erdis Kraja che ha riportato una lesione al menisco con la necessità dell'intervento chirurgico. Per l'ex giocatore dell'Atalanta previsto un mese di stop. Infortunato anche l'altro neo acquisto Letizia. Anche il capitano Riccardo Brosco è alle prese con un problema muscolare e andrà quasi certamente in panchina. Scalpita Edoardo Lancini. Out il lungodegente Lonardi. L'attaccante Alberti arrivato nell'ultimo giorno di mercato partirà dalla panchina.