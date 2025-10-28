Perini: "Fine lavori al Franchi nel 2029 perché anticipiamo i tempi"

"La data di ultimazione dei lavori con tutta la copertura rimane il 2029, questo anche perché quello che ha fatto ritardare alcune lavorazioni sono cose che, una volta sapute, non verranno ripetute nel secondo lotto quindi potremo anticipare i tempi. Le risorse non sono Pnrr ma sono Pnc, non hanno la scadenza del Pnrr ma hanno una scadenza più lontana". È quanto ha dichiarato l'assessora allo sport del Comune di Firenze Letizia Perini rispondendo ad un question time di Massimo Sabatini (lista Schmidt) sullo stadio Artemio Franchi. Riguardo alla fine dei lavori per la curva Fiesole, a Sabatini Perini ha risposto spiegando che "leggerà la data esatta" il "giorno in cui verrà pubblicato con determina. Ancora oggi sono a ultimare questo tipo di documento. Siamo i primi a essere dispiaciuti per la mancata realizzazione della curva Fiesole per il centenario". "Gli incontri e i continui aggiornamenti tra Fiorentina e sindaca Funaro ci sono sempre stati e continueranno - ha aggiunto -. Non siamo qui a fare la caccia all'uomo ma c'è da mettersi a lavorare e cercare in tutti i modi di concentrarsi sui lavori affinché possano andare nel migliore dei modi. Siamo a fare una valutazione affinché si possa rimandare la chiusura della piscina" che si trova dentro lo stadio.