Perin positivo, il Genoa aspetta l'esito dei tamponi: con il Napoli si gioca alle 18

Mattia Perin è l'ennesimo giocatore di Serie A a risultare positivo al covid. "Perin era a casa con qualche linea di febbre da ieri e questa mattina abbiamo saputo che aveva contratto la malattia". Questo è quanto ha dichiarato, nella conferenza stampa della vigilia, l'allenatore rossoblù Maran. Il giocatore è stato subito messo in quarantena e tolto dalla lista dei convocati. Al suo posto giocherà Marchetti. La partenza per Napoli è stata rinviata perché tutto il gruppo squadra è stato sottoposto ai tamponi e solo in serata riceverà i risultati. Il volo charter, previsto inizialmente per le 15, è stato spostato a domani mattina. Questo il motivo per cui la partita di Napoli avrà inizio alle 18 e non alle 15.