Per i francesi Messi è il migliore di sempre nei dribbling

Dribbling, che passione. Ma chi è il maestro di uno dei gesti più amati e ricercati dagli appassionati di calcio oltre che dagli stessi giocatori? Alla domanda hanno provato a rispondere i francesi di RMC, che hanno lanciato un sondaggio tra i loro lettori per eleggere il re del dribbling di tutti i tempi. Al termine di una sfida a tabellone tennistico l'ha spuntata uno dei grandi favoriti, quel Lionel Messi che ha battuto in una finale tutta sudamericana Ronaldinho: il 50,7% delle preferenze è andato alla "Pulce", contro il 49,3 per il brasiliano..