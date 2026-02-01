Per Bremer una serata da mattatore, Thuram e Locatelli signori del centrocampo: le pagelle di Parma-Juve

McKennie 7- Scombina i radar avversari con le sue incursioni a fari spenti. In epoca spallettiana, le sue qualità atletiche e dinamiche stanno facendo la fortuna della Juventus. Rischia l'espulsione per un intervento troppo irruento su Troilo. Tira un sospiro di sollievo e prima della fine del primo tempo in acrobazia segna il gol del 2-0.