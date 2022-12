Pelé, condizioni stabili. La figlia posta: "Un'altra notte con lui"

ANCORA IN OSPEDALE

Kely Nascimento affida ai social l'aggiornamento sulla salute del padre che sta tenendo con il fiato sospeso il mondo intero

Il mondo del calcio continua a trattenere il fiato ma non ci sono novità sulle condizioni di salute di Pelé. L'ex numero dieci più famoso del Brasile è ricoverato nell'ospedale "Albert Einstein" di San Paolo dallo scorso 29 novembre dove sta ricevendo le cure chemioterapiche per il cancro al colon di cui soffre dallo scorso anno. L'arrivo, nelle scorse ore, del figlio Edinho ha completato il numero dei famigliari accorsi al suo capezzale.

Secondo quanto riferito dai medici a inizio settimana, il brutto male contro cui il giocatore sta lottando da tempo sarebbe avanzato e il tre volte vincitore della Coppa del Mondo sarebbe sottoposto a "cure importanti" legate a "disfunzioni renali e cardiache". Da allora non sono stati resi noti altri bollettini medici e non è stato menzionato alcun dettaglio sulla recente infezione respiratoria di Pelé, che è stata aggravata dal Covid-19.

Il quotidiano Folha de S.Paulo aveva riferito lo scorso fine settimana che la chemioterapia a cui il calciatore era stato sottoposto non aveva funzionato e che i medici avevano deciso di sottoporlo a cure palliative ma la famiglia ha negato.

SANTOS PREPARA CELEBRAZIONI PER PELÉ, ANCHE CORONA SU MAGLIA

Il presidente del Consiglio deliberativo del Santos, Celso Jatene, ha annunciato che il club brasiliano indosserà una corona stampata sulla divisa in omaggio a Pelé a partire da gennaio. "La corona sarà già sulla maglia del 2023: ci saranno le due stelle (dei due titoli brasiliani) e una corona in cima", ha riferito Jatene alla stampa brasiliana. Intanto la ex squadra di Pelé si sta preparando per un possibile funerale di O Rei. La zona di Vila Belmiro, con lo stadio 'Urbano Caldeira' diventerà il punto di ritrovo dei tifosi del grande campione brasiliano in caso di sua morte nelle prossime ore. O'Rey è in queste ore confortato dalla presenza della sua famiglia all'ospedale Albert Einstein di San Paolo dove è ricoverato. In queste ore Pelé ha ricevuto infine un omaggio da Neymar, che a causa dello stato di salute di Pelé, ha ricevuto per suo conto il premio di 'Miglior giocatore della storia'. "Come sapete, Pelé fa parte della mia storia. O Rei, il nostro amore e rispetto per te saranno eterni", ha scritto Neymar sui suoi profili social network.