PECCHIA: "PERCENTUALE ALTISSIMA DI INFORTUNI NON SOLO A PARMA. FA PARTE DELLA SERIE A"

Fabio Pecchia dovrà affrontare il Venezia senza Adrian Bernabè, alle prese con un brutto infortunio che lo terrò fuori almeno fino a inizio 2025. Una tegola che si aggiunge agli altri problemi che stanno colpendo i ducali, tuttavi l'allenatore degli emiliani è consapevole come il fenomeno sia ampio: "Perdere due giocatori per un crociato è un caso fortuito, però questo campionato ci spinge a fare prestazioni totalmente diverse rispetto all'anno scorso. E' una cosa normale, in tante squadre c'è una percentuale altissima. E' superiore rispetto all'anno scorso, ma l'anno scorso è stato straordinario, abbiamo toccato i minimi storici come infortuni, questo fa parte del nuovo campionato che stiamo facendo"