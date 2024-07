Paura per Dunga: la sua auto si ribalta in autostrada in Brasile, ferite per lui e la moglie

© Getty Images

Grande paura per l'ex ct del Brasile Carlos Dunga, rimasto coinvolto con la moglie in uno spaventoso incidente nella mattinata di sabato. La loro auto si è ribaltata mentre si trovavano a Campina Grande do Sul, nella regione metropolitana di Curitiba, in Brasile. La coppia, che è stata trasportata all'ospedale Angelina Caron, a Campina Grande do Sul, ha riportato delle ferite ma è sempre rimasta cosciente. Secondo quanto riferito dalla polizia stradale federale, stava piovendo quando Dunga ha perso il controllo della macchina al chilometro 39 dell'autostrada. La polizia ha effettuato anche un test dell'etilometro e il risultato è stato negativo. Dunga da giocatore ha militato anche in Italia: arrivò nel 1987 al Pisa, si trasferì poi alla Fiorentina, dove restò 4 anni, e chiuse al Pescara.