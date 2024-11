PASSI IN AVANTI PER IL NUOVO STADIO 'ROMEO NERI' A RIMINI

Approvata dal Consiglio Comunale di Rimini - con venti voti favorevoli, un voto contrario e sette astenuti - la dichiarazione di pubblico interesse per la realizzazione del nuovo stadio 'Romeo Neri'. L'atto, spiegano dall'Amministrazione della città romagnola, arriva dopo il parere positivo della conferenza dei servizi: il via libera della Giunta permette, adesso, di compiere un ulteriore passo avanti verso la realizzazione di un'opera molto attesa e oggetto di una proposta di partenariato pubblico-privato avanzata dal raggruppamento temporaneo di imprese costituito da Aurora Immobiliare e Rimini Football Club. Nel dettaglio il progetto riguarda la realizzazione di un impianto sportivo multifunzionale: l'intervento di ristrutturazione comprende l'avvicinamento delle tribune al bordo del campo e un incremento della capienza fino a circa 12.200 posti tutti coperti. Sono previsti spazi sportivi multidisciplinari, un centro per la medicina sportiva, spazi per il fitness ed il wellness, un'area dedicata al baby parking, uns foresteria, oltre a spazi direzionali, commerciali e di bar-ristorazione. In programma anche il restauro delle parti tutelate dell'impianto sportivo, da concordare con la Soprintendenza che dovrà poi esprimersi con una propria autorizzazione e la riorganizzazione del verde e delle aree pedonali e ciclabili di accesso che circondano l'impianto, oltre che dei parcheggi. Il finanziamento dell'investimento complessivo, viene sottolineato, è previsto a carico del proponente, con il conferimento delle aree - che rimangono di proprietà comunale - in diritto di superficie per 90 anni, al termine del quale le opere realizzate passeranno in proprietà al Comune di Rimini a titolo gratuito. La manutenzione ordinaria e straordinaria inoltre saranno in capo al privato futuro concessionario per l'intera durata della concessione.