Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Calcio

Passaporto rubato, Depay arriva in ritardo a ritiro Olanda

06 Ott 2025 - 21:40

Memphis Depay, capocannoniere di tutti i tempi dell'Olanda, si unirà in ritardo alla squadra per le prossime qualificazioni ai Mondiali a causa di un problema con il passaporto. Il ct olandese Ronald Koeman ha dichiarato che il 31enne attaccante del Corinthians si unirà al resto della squadra una volta ricevuta la documentazione necessaria per sostituire il suo passaporto, che Depay ha dichiarato essere stato rubato in Brasile. "È un peccato, soprattutto per Memphis, ma anche per noi", ha dichiarato Koeman. "Naturalmente si desidera iniziare la preparazione internazionale con una squadra al completo. Allo stesso tempo, ci sono circostanze al di fuori del nostro controllo. Ci auguriamo che possa effettivamente raggiungere noi al ritiro il prima possibile." La squadra di Koeman visiterà Malta giovedì e ospiterà la Finlandia domenica.

MCH BOCA JUNIORS-NEWELL'S OLD BOYS 6/10 MCH

Segnano Gimenez e Lautaro, ma non è il derby di Milano…

SRV RULLO COPERTINA CAMPIONATO (MUSICATO) 6/10

Napoli-Roma mini fuga, ma tutti vogliono lo scudetto

SRV RULLO LA SERIE A SI SVUOTA (MUSICATO) 6/10 SRV

La Serie A si svuota: pausa nazionali, viaggi e “pericoli”

SRV JUVENTUS RULLO OK ATTACCO

Vlahovic, David, Openda: Juve, un attacco senza gol

SRV RULLO JUVE MALANNO "PAREGGITE" 6/10 SRV

Juve e il malanno 'pareggite': quale la cura per Tudor?

DICH BALDINI PRE SVEZIA DICH

Italia U21, Baldini: "Dobbiamo essere affamati"

SRV RULLO MILAN RIMPIANTI POST JUVENTUS 6/10 SRV

Milan, il tempo dei rimpianti

SRV RULLO ROMA CAPOLISTA NUMERI DA SOGNO 6/10 SRV

La Roma sogna con Gasperini

Rullo Napoli Hojlund OK OK

Il Napoli si innamora di Højlund

MCH ENZO ZIDANE ALGERIA MCH

Luca Zidane, figlio di Zinedine, convocato dall'Algeria

Bayern, solo vittorie

Finalmente Cancellieri

Bonny tra gol e assist

MCH PORTO-BENFICA 6/10 MCH

Mourinho contro il suo passato, gli highlights di Porto-Benfica

MCH ROSARIO CENTRAL-RIVER PLATE 6/10 MCH

Rosario Central-River Plate 2-1

Juric: "Lookman? Domani dall'inizio o dalla panchina"

Bonny, tra gol e assist: “Siamo l’Inter, dobbiamo vincere ogni partita”

Il futuro di San Siro

Zwolle-Psv Eindhoven 0-4: Napoli avvisato

Domenica Napoli-Genoa

22:16
Infantino "celebra" sui social il debutto di Buffon Jr
21:52
Napoli, niente Slovacchia per Lobotka
21:40
Passaporto rubato, Depay arriva in ritardo a ritiro Olanda
21:28
Marsiglia, paura per Aguerd: aggredito in aeroporto
20:52
Francia, Barcola ko: convocato Thauvin dopo sei anni