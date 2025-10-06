Passaporto rubato, Depay arriva in ritardo a ritiro Olanda

Memphis Depay, capocannoniere di tutti i tempi dell'Olanda, si unirà in ritardo alla squadra per le prossime qualificazioni ai Mondiali a causa di un problema con il passaporto. Il ct olandese Ronald Koeman ha dichiarato che il 31enne attaccante del Corinthians si unirà al resto della squadra una volta ricevuta la documentazione necessaria per sostituire il suo passaporto, che Depay ha dichiarato essere stato rubato in Brasile. "È un peccato, soprattutto per Memphis, ma anche per noi", ha dichiarato Koeman. "Naturalmente si desidera iniziare la preparazione internazionale con una squadra al completo. Allo stesso tempo, ci sono circostanze al di fuori del nostro controllo. Ci auguriamo che possa effettivamente raggiungere noi al ritiro il prima possibile." La squadra di Koeman visiterà Malta giovedì e ospiterà la Finlandia domenica.