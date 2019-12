Serie A, Parma-Brescia 1-1: al 92' Grassi risponde a Balotelli

PARMA-BRESCIA 1-1

Nella 17.ma giornata di Serie A tra Parma e Brescia finisce 1-1. Un pari che muove la classifica, ma che serve a poco a entrambe le squadre. Al Tardini primo tempo con tante occasioni ma zero gol. Nella ripresa poi le Rondinelle sbloccano la gara con Balotelli al 72' e i padroni agguantano il pareggio con una zuccata di Grassi nel recupero su assist di Kulusevski. Parma-Brescia: le foto del match Getty Images

LA PARTITA

Al Tardini Balo parte dalla panca per un affaticamento muscolare e in attacco Corini si affida al tandem Donnarumma-Torregrossa. Classico 4-3-3 invece per D'Aversa, che davanti piazza Sprocati insieme a Gervinho e Kulusevski. Con le squadre corte, la gara si apre con una grande occasione per Spalek che spedisce di piattro tra le braccia di Sepe sugli sviluppi di un corner. Poi fino al quarto d'ora la partita si sposta in mediana con tanti falli tattici, passaggi in orizzontale e pochi spunti negli uno contro uno. A ritmi bassi e con Spalek in pressione su Brugman è il Brescia a prendere in mano il match cercando di spingere dalla parte di Bisoli e Sabelli. Chancellor manca il bersaglio grosso di testa da buona posizione ancora su calcio d'angolo, poi il Parma si sveglia e Joronen deve respingere i tentativi di Gerinho e Kulusevski. Occasioni che fanno il paio con una grande chance sprecata da Donnarumma davanti a Sepe dopo un errore di Brugman e con un altro tentativo dell'ex attaccante dell'Empoli. Con più ritmo, alla mezz'ora le squadre si allungano e il Parma cerca di colpire in ripartenza. Hernani e Sprocati provano a sbloccare la gara, ma la mira è sbagliata e il primo tempo si chiude senza reti.

Più ordinata, nella ripresa la squadra di Corini manovra bene in mediana provando ad affondare con Sabelli e a verticalizzare per le punte. Senza Gervinho, fuori per un problema muscolare, il Parma invece si accende a intermittenza, affidandosi alle giocate individuali e all'estro di Kulusevski. Con Balotelli al posto di Donnarumma, nell'ultima mezz'ora il Brescia guadagna un punto di riferimento davanti e avanza il baricentro. In pressione, le Rondinelle si piazzano nella metà campo del Parma e spingono. Spalek fallisce il tap-in vincente, poi ci pensa SuperMario a sbloccare la gara deviando in rete un tiro-cross di Torregrossa. Gol che segna la gara e accende il finale. Con Kucka al posto di Brugman, negli ultimi minuti saltano un po' tutti gli schemi e il Parma attacca a testa bassa. Kulusevski spaventa Joronen, poi nel recupero pennella per la testa di Grassi, che firma il pareggio e beffa la squadra di Corini quando i tre punti sembravano ormai in cassaforte. A quota 25 punti il Parma "punta" l'Europa, il Brescia invece mastica ancora amaro in zona retrocessione.



LE PAGELLE

Gervinho 5: disordinato e confuso. Si sposta da una corsia all'altra cercando il varco giusto, ma sbaglia molto. Anche giocate semplici. Un guaio muscolare lo costringe a uscire

Kulusevski 6: al trotto e senza strappi. Non riesce a fare la differenza tra le linee e non illumina come sa fare. L'assist per Grassi però è suo

Brugman 5: Spalek lo marca a uomo e ha poco spazio per impostare e dettare i tempi. Da brividi il retropassaggio che regala a Donnarumma una chance importante. D'Aversa lo leva nella ripresa

Grassi 6,5: entra al posto di Gervinho e si dà subito da fare. Tanto movimento e la zuccata che nel recupero vale il pareggio

Balotelli 6,5: entra e il Brescia trova un punto di riferimento in attacco. Fisico e senso della posizione. Firma il gol che sblocca la gara

Spalek 6,5: si alterna con Romulo in mediana e sulla trequarti. In fase di non possesso guarda Brugman a vista, limitando la costruzione del Parma. In fase di possesso si butta nello spazio e aiuta gli attaccanti

Donnarumma 5: tanta corsa e grinta, ma poca qualità. L'errore a porta vuota dopo aver saltato Sepe pesa sulla prestazione. Esce per un problema fisico



IL TABELLINO

PARMA-BRESCIA 1-1

Parma (4-3-3): Sepe 6; Darmian 5,5, Iacoponi 6, Bruno Alves 6, Gagliolo 6; Hernani 6, Brugman 5 (29' st Kucka 6,5), Barillà 5,5 (35' st Pezzella 6); Sprocati 5,5, Kulusevski 6, Gervinho 5 (10' st Grassi 6,5).

A disp.: Colombi, Alastra, Dermaku, Laurini, Kucka, Adorante. All.: D'Aversa 6

Brescia (4-3-1-2): Joronen 6; Sabelli 6, Chancellor 6,5, Cistana 6, Mateju 5,5; Bisoli 6, Tonali 6, Spalek 6,5 (38' st Martella sv); Romulo 6; Donnarumma 5 (16' st Balotelli 6,5), Torregrossa 6 (33' st Morosini 5,5).

A disp.: Andrenacci, Alfonso, Gastaldello, Zmrhal, Ayè, Mangraviti, Magnani, Matri, Viviani. All.: Corini 6

Arbitro: Fourneau

Marcatori: 27' st Balotelli (B), 47' st Grassi (P)

Ammoniti: Galiolo, Hernani, Grassi (P); Cistana, Mateju (B)

Espulsi: -

Note: al 94' espulso Corini per proteste



LE STATISTICHE

- Il Brescia ha ottenuto un pareggio esterno in Serie A per la prima volta da maggio 2011 contro la Sampdoria (3-3).

- L’ultimo pareggio interno del Parma in Serie A è stato un pareggio per 3-3 contro la Sampdoria a maggio.

- Prima del gol di Mario Balotelli, l'ultima rete realizzata dal Brescia su azione in Serie A al Tardini risaliva a marzo 2004, con quella che fu la 200ª marcatura di Roberto Baggio nella competizione.

- Tutti i quattro gol di Balotelli in questo campionato sono arrivati in trasferta.

- Balotelli ha trovato la rete in almeno tre presenze esterne di campionato consecutive per la seconda volta, dopo il gennaio 2018 con il Nizza.

- L'ultima rete di Mario Balotelli in Serie A da subentrato risaliva a marzo 2013, con la maglia del Milan contro il Genoa.

- Con un gol e due assist, Dejan Kulusevski ha preso parte attiva a tutte le ultime tre marcature del Parma in Serie A.

- L'ultimo incontro in cui il Parma ha ottenuto un pareggio dopo aver subito il primo gol del match risaliva ad ottobre contro l'Inter.

- Il Brescia è la squadra che ha subito più reti di testa (sette) in questo campionato.

- Alberto Grassi ha trovato la sua prima rete in Serie A da maggio 2018 con la maglia della SPAL contro la Sampdoria.