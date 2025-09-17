Logo SportMediaset
Calcio

Pisa, Albiol si presenta: "È la sfida più importante della mia carriera"

17 Set 2025 - 18:10

Il nuovo difensore del Pisa, Raul Albiol, si è presentato oggi in conferenza stampa: "Devo ripagare la fiducia che il club ha avuto in me. È la sfida più importante della mia carriera. Questa per me è una grande esperienza. Lottare per la salvezza in una squadra che è tornata in Serie A dopo 34 anni. Tutti dovremo dare il massimo, vogliamo lottare insieme". Lunedì prossimo sfiderà il Napoli, squadra con cui ha giocato dal 2013 al 2019: "Lì ho vissuto anni spettacolari. Sono migliorato come uomo e come calciatore, sarà una partita speciale. Dopo tanto tempo sento ancora l'amore e l'affetto dei tifosi". Infine, sulle sue condizioni Albiol ha precisato: "Mi sto allenando con la squadra, sono vicino al 100%. Ho bisogno di qualche settimana per raggiungere la condizione migliore ma sono a disposizione dell’allenatore. Voglio dare il meglio di me".

02:05
DICH DUMFRIES PRE AJAX DICH

Dumfries: "La realtà è che delle prime tre gare ne abbiamo perse due"

02:18
DICH MATIC SASSUOLO 17/9 DICH ok

Matic: "Sassuolo scelta migliore, ambiente con grande energia"

01:50
Domenica Lazio-Roma

Domenica Lazio-Roma

01:58
Le migliori parate

Le migliori parate

01:32
Gimenez, non si sblocca

Gimenez, non si sblocca

01:45
Stasera Psg-Atalanta

Stasera Psg-Atalanta

00:46
Amsterdam live

Amsterdam live

01:33
Dumfries riparte così

Dumfries riparte così

01:30
Domani City-Napoli

Verso City-Napoli: le ultime

01:47
Assalto all'Europa

Napoli all'assalto dell'Europa

02:03
Chivu verso Ajax-Inter

Chivu verso Ajax-Inter

01:01
MCH VELEZ-RACING 0-1 LIBERTADORES MCH

Velez-Racing 0-1 gol di Adrian "Maravilla" Martinez

01:35
DICH BREMER POST JUVE-BORUSSIA 16/9 DICH

Bremer: "Quando si prende 4 gol c'è sempre qualcosa da migliorare"

02:01
CONF. TUDOR POST JUVE-BORUSSIA 16/9 DICH

Tudor: "Vedo un grande spirito che è un bel segnale"

02:29
DICH TUDOR IN MIX POST JUVE-BORUSSIA 16/9 DICH

Tudor: "In questo momento non si poteva fare meglio, Vlahovic quando entra decide le partite"

02:05
DICH DUMFRIES PRE AJAX DICH

Dumfries: "La realtà è che delle prime tre gare ne abbiamo perse due"

DICH TUDOR IN MIX POST JUVE-BORUSSIA 16/9 DICH

Tudor: "In questo momento non si poteva fare meglio, Vlahovic quando entra decide le partite"

Como-Genoa 1-1: gli highlights

Como-Genoa 1-1: gli highlights

Inter domani ad Amsterdam

L'Inter prova il colpaccio ad Amsterdam

MCH MAIGNAN IN STAMPELLE MCH

Milan, Maignan lascia lo stadio in stampelle

Gimenez, non si sblocca

Gimenez, non si sblocca

DICH CHIVU PRE AJAX DICH

Chivu: "La squadra per me è forte, ingiusto prendersela con Sommer"

20:40
Atalanta, l'ad Percassi: "Lookman? Quando sarà pronto lo accoglieremo a braccia aperte"
20:36
Cagliari, Pisacane: "A Lecce ambiente caldo, ma vogliamo vincere"
20:18
Inter, Chivu: "Lautaro non era al meglio, Pio merita di giocare"
Rafa Leao: 49,5 milioni
20:09
Milan, Leao e Maignan a parte: daranno forfait per Udine
19:48
La Roma si congratula con Furlani per l'oro a Tokyo