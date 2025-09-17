Pisa, Albiol si presenta: "È la sfida più importante della mia carriera"

Il nuovo difensore del Pisa, Raul Albiol, si è presentato oggi in conferenza stampa: "Devo ripagare la fiducia che il club ha avuto in me. È la sfida più importante della mia carriera. Questa per me è una grande esperienza. Lottare per la salvezza in una squadra che è tornata in Serie A dopo 34 anni. Tutti dovremo dare il massimo, vogliamo lottare insieme". Lunedì prossimo sfiderà il Napoli, squadra con cui ha giocato dal 2013 al 2019: "Lì ho vissuto anni spettacolari. Sono migliorato come uomo e come calciatore, sarà una partita speciale. Dopo tanto tempo sento ancora l'amore e l'affetto dei tifosi". Infine, sulle sue condizioni Albiol ha precisato: "Mi sto allenando con la squadra, sono vicino al 100%. Ho bisogno di qualche settimana per raggiungere la condizione migliore ma sono a disposizione dell’allenatore. Voglio dare il meglio di me".