Il Parma è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta mattutina, in vista della sfida di Coppa Italia di sabato 17 contro il Venezia. Agli ordini di mister D'Aversa, i crociati hanno svolto lavori di core stability seguiti da forza, cambi di direzione ed un lavoro per reparti. Kucka ha svolto un programma differenziato a causa di un sovraccarico muscolare al soleo, la cui entità verrà rivalutata nei prossimi giorni. Domani, giovedì 15 agosto, per i crociati è in programma una seduta mattutina a porte chiuse che avrà inizio alle 10.