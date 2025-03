Parma, solo una contusione alla coscia per Sohm

Il Parma tira un sospiro di sollievo per Simon Sohm. Gli accertamenti a cui è stato sottoposto lo svizzero dopo il suo rientro dal ritiro della nazionale, non hanno evidenziato infatti gravi problemi. "Lo staff medico del Parma Calcio comunica che Simon Sohm ha riportato un trauma contusivo alla coscia sinistra - si legge in un comunicato -. Il calciatore ha già cominciato l'iter riabilitativo al Mutti Training Center di Collecchio". Il giocatore potrebbe essere disponibile già alla ripresa del campionato contro il Verona.