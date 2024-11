PARMA, PECCHIA: "QUELLO CHE MANCA È LA VITTORIA"

"La nostra organizzazione è chiara, vogliamo portarla su ogni campo in casa come in trasferta, contro chiunque. Quello che manca in questo momento è la vittoria, ma è chiaro che vogliamo giocare a calcio in questo modo". Così il tecnico del Parma Fabio Pecchia alla vigilia della sfida contro il Genoa. "Ho visto le ultime partite e al di là di ciò che si dice è una squadra viva, che anche contro la Fiorentina si è giocata la sua partita. Hanno energia e voglia di rimanere sempre dentro, con quella giusta dose di esperienza per gestire questi momenti. Io penso a ciò che dobbiamo fare noi, conosciamo le qualità dell'avversario, la partita da fare sul campo può esser diversa rispetto a quella di mercoledì ma rimane un avversario con un'idea precisa".