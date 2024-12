Parma, Pecchia: "Fatto troppo poco, ma ora guardare avanti"

"Il risultato è strano perchè il portiere della Roma è stato tra i migliori in campo. Noi abbiamo fatto poco, siamo stati sotto le nostre potenzialità. Ma ora dobbiamo lasciarci alle spalle questa gara e pensare alla prossima". Così l'allenatore del Parma Fabio Pecchia commenta a Dazn la pesante sconfitta contro la Roma. "Abbiamo perso giocatori nella linea difensiva, siamo in emergenza a centrocampo e questo ci crea difficoltà. Però le partite vanno giocate, nel primo tempo la squadra ha creato e poteva anche trovare la rete. Poi nel secondo abbiamo fatto troppo poco contro questa Roma", ha dichiarato Pecchia. "Sui giocatori che non ci sono c'è poco da discutere, dobbiamo affrontare le partite con quelli che abbiamo e tutti dobbiamo dare di più", ha detto Pecchia. "Nel prossimo mese tre scontri salvezza. "La testa è alla prossima partite per ottenere i tre punti, ma per crescere si passa anche da queste sconfitte", ha concluso Pecchia.